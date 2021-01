We kunnen mogelijk snel weer naar de kapper, maar niet op reis: dit heeft het Overlegcomité beslist

Er komt een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland en contactberoepen mogen – als de cijfers goed zijn – weer openen op 13 februari. De finale beslissing over dat laatste valt tijdens een nieuw Overlegcomité op 5 februari.

Het Overlegcomité met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen zat deze middag opnieuw samen in het Egmontpaleis. Op de agenda stond naast het reisverbod ook een heropening van de contactberoepen.

Enkele uren geleden kregen verschillende redacties al bevestiging dat het verbod voor niet-essentiële reizen naar het buitenland, dat al even in de lucht hing, er wel degelijk komt. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) ook bevestigd op de persconferentie. Het reisverbod voor “recreatieve en toeristische reizen” gaat in vanaf woensdag 27 januari en is zeker tot 1 maart van kracht.

Reizen enkel om professionele en gezinsredenen

Over wat beschouwd zou worden als ‘niet-essentieel’ en wat als ‘essentieel’ was voordien nog geen duidelijkheid. Volgens premier De Croo vallen professionele reizen, zakenreizen, dwingende gezinsredenen zoals co-ouderschap, een medische behandeling, grensarbeid reizen in verband met studies zoals stages onder die laatste noemer. “Wij bouwen geen muur om ons land”, aldus de premier. Wie toch reist, moest een verklaring op eer op zak hebben om te bewijzen dat het om een essentiële verplaatsing gaat.

Alle reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met een test op dag 1 en dag 7. Wie ons land toch binnenkomt, bijvoorbeeld om professionele redenen, zal ook een dubbele test moeten afleggen.

Perspectief voor kappers, dierentuinen en vakantieparken

Ook over de niet-medische contactberoepen, zoals kappers, was er al een beslissing gelekt. De beslissing dat de niet-medische contactberoepen hun activiteiten mogen hernemen op 13 februari is echter zeer voorwaardelijk. “In de huidige stand van de epidemie is het niet mogelijk om de niet-medische contactberoepen te hernemen”, aldus premier De Croo. De cijfers zijn daarvoor vandaag niet goed genoeg. Kapperszaken kunnen enkel heropenen onder de strikte voorwaarden dat de huidige epidemiologische situatie verbeterd moet zijn. De finale beslissing daarover valt op een nieuw Overlegcomité op 5 februari. In het geval van heropening zullen er ook strengere regels gelden.

Volgens VRT NWS zou er ook voor dierentuinen en vakantieparken op 5 februari een beslissing vallen.

Steunmaatregelen

Voor mensen in culturele sector en horeca had de premier de boodschap dat ze nu ingrijpende maatregelen nemen om hen uiteindelijk ook weer perspectief te kunnen geven. De steunmaatregelen worden verlengd, en ook de getroffen reissector krijgt extra steunmaatregelen.

Verder hamerde premier De Croo ook op het goed toepassen van de huidige maatregelen, zoals handen wassen, zoveel mogelijk activiteiten buiten doen, social distancing en telewerken. Enkel op die manier kunnen we een derde golf afwenden. De premier zei dat de coronacijfers dankzij onze inzet relatief laag blijven, maar dat het gevaar nog niet geweken is. Nieuwe virusvarianten, zoals de Britse, kunnen de situatie snel doen omkeren.