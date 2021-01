Tijger zet zijn tanden in safariwagen (video)

Een filmpje van een tijger die zijn tanden zet in een safari-auto is viraal gegaan op sociale media. De beelden zijn gemaakt in het Bengaluru Bannerghatta Biological Park in Zuid-India. Te zien is hoe de grote kat in de bumper van een toeristenwagen bijt.

Op de beelden is te zien hoe de tijger zijn tanden zet in de bumper van het voertuig. Het lijkt alsof hij de wagen naar achter meetrekt, hoewel sommige reacties benadrukken dat het de chauffeur is die met de auto achteruit rijdt.

Nadat een natuurliefhebber de beelden had gepost op Twitter, pikten verscheidene Indiase media ze op. Op drie dagen tijd verzamelde de video 19.000 views en dik duizend reacties.