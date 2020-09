Toeriste onder vuur nadat ze testikels van tijger vastgrijpt (foto)

Een Thaise vrouw heeft kwaad bloed gezet met een foto waarop ze poseert naast een tijger en zijn testikels vasthoudt. De vrouw verdedigde zich door te verklaren dat ze van dieren houdt.

Waraschaya Akkarachaiyapas bezocht op 26 augustus de Tiger Kingdom zoo in Chiang Mai, in het noorden van Thailand. Daar poseerde ze met een tijger terwijl ze zijn genitaliën vastnam. Vervolgens deelde ze enkele foto’s ervan op Facebook.

Heel wat mensen reageerden verbolgen. “Dit is zo onbeschoft. De tijger gaf je geen toestemming om hem daar aan te raken. Je hebt niet het recht om dat te doen” en “Dit is heel gevaarlijk. Als de tijger agressief gereageerd had, dan had hij je kunnen aanvallen”, klinkt het onder meer. De vrouw verklaarde dat ze geen kwade bedoelingen had en gewoon een hart voor dieren heeft.

Verboden

De directeur van de dierentuin, Pirom Cahntama, verklaarde achteraf dat zijn werknemers erin getraind zijn om bezoekers veilig naast de tijgers te laten zitten voor foto’s. Hij benadrukte wel dat het aanraken van de genitaliën uit den boze is. “We laten de toeristen niet toe om de testikels van de tijgers aan te raken, maar ze mogen de rest wel aanraken, zolang onze specialisten erbij zijn. Vanaf nu zullen we ervoor zorgen dat geen enkele bezoeker dit lichaamsdeel nog kan aanraken”, lezen we in Daily Mail.

Thibaut Courtois

Dergelijke dierentuinen hebben al vaker onder vuur gelegen omdat ze naar verluidt hun dieren zouden verdoven zodat toeristen ernaast kunnen poseren voor foto’s. Onlangs nog tikte An Lemmens Thibaut Courtois op de vingers nadat hij in een Spaanse zoo poseerde met een tijgerwelp in zijn armen. “Welpjes knuffelen is niet schattig. Ik ga het blijven herhalen: wilde dieren zijn geen knuffels. Interactie is nooit oké. Maakt niet uit of dat gebeurt in een opvangplaats, een zoo of langs de kant van de weg. Ik geloof dat Thibaut Courtois en z’n familie echt een hart voor dieren hebben, maar dat ze onwetend zijn over deze praktijken. Zoals veel andere mensen. Dat media hier niet kritisch over zijn en deze vorm van dierenleed verheerlijken maakt me echt triest”, schreef ze toen op Instagram.