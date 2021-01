Drie tips om aan het Blue Monday-gevoel te ontsnappen

Vandaag is niet zomaar een maandag, maar Blue Monday. Blue Monday, de derde maandag van januari, is traditioneel de meest deprimerende dag van het jaar. Je hebt je goede voornemens al opgegeven, de dagen zijn koud en donker en er is geen vakantie of feestdag in aantocht. Dit jaar is deze maandag extra ‘blauw’, want we zitten ook nog eens in een lockdown. Ook op het werk zit het niet mee. Vier op tien werkgevers maakt zich zorgen om het uitvallen van collega’s omwille van mentale gezondheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Robert Half. Daarom deelt het rekruteringsbedrijf drie tips om positieve energie te vinden. Kop op!

De werkgelukscore van welzijnsdeskundige Nic Marks liegt er niet om. De traditionele gelukspieken rond vakantieperiodes vielen in 2020 weg en over het algemeen scoorde de wekelijkse gelukscore 4 punten lager in 2020 dan in 2019. Die daling van 4 punten impliceert een verlies van 1.000 tot 1.200 euro per werknemer per jaar, in termen van verminderde productiviteit en een verhoogd vluchtrisico. Geluk kan dus een aantal zeer reële kostenimplicaties hebben.

Niet verwonderlijk dus dat 40% van de werkgevers aangeeft dat ze een te hoge workload – vaak een rechtstreeks gevolg van de pandemie – die eventueel tot een burn-out kan leiden als bedreiging zien voor het behouden van goede werkkrachten. Daarom startte zo’n 38% onder hen met programma’s ter ondersteuning van het mentale welzijn van hun werknemers.

“De grootste uitdaging aan het begin van 2021 is dat velen van ons zich uitgeput voelen door de pandemie. Na een jaar van thuiswerk en beperkte bubbels hebben we nu ook de feestdagen in beperkte kring doorgebracht. Er is een wijdverspreid gevoel van frustratie, verdriet, en misnoegen over de gebeurtenissen van 2020. Dus, de uitdaging wordt dan: Hoe vinden we weer positieve energie? Waar kunnen we ons geluk vinden? En dat vooral in ons werkleven”, zegt Jeroen Diels, director bij Robert Half.

1. Vermijd isolatie door mensen met elkaar te verbinden

Nu collega’s zich door thuiswerk en andere restricties steeds verder van elkaar bevinden, is de eerste stap om het Blue Monday-gevoel te verslaan volgens Robert Half het opnieuw gaan verbinden met anderen.

“Als we een band opbouwen met onze collega’s (zelfs op afstand), maakt dat het werk makkelijker en leuker. Je kan dit bijvoorbeeld doen door teamleden die het goed met elkaar kunnen vinden meer te laten samenwerken. Echt luisteren naar elkaars uitdagingen geeft een impuls aan een cyclus van vertrouwen, begrip en positieve emoties. Dat maakt het op zijn beurt makkelijker om tegenwicht te bieden aan de negatieve ervaringen van het werk en verlicht de stress van onze situaties. Dat zijn principes die van toepassing zijn in elke werksituatie, pandemie of niet”, aldus Jeroen Diels.

2. Creëer ruimte voor passieprojecten

In tijden van crisis ligt de focus meer dan ooit op het noodzakelijke werk, op wat moet gebeuren om het bedrijf draaiende te houden. Van ruimte voor passieprojecten is er dan vaak geen sprake.

“Werknemers de mogelijkheid geven om te focussen op projecten die de passie voor hun werk weer naar boven brengen heeft echter wel een motiverend effect. Geef ook zij die nog niet goed weten wat ze het leukst vinden aan hun werk de vrijheid om hier achter te komen tussen het noodzakelijke werk door. Praat met je werknemers over hun sterktes en passies in plaats van alleen te kijken naar hun efficiëntie. Leer meer over hun interesses en laat ze in de mate van het mogelijke hierrond projecten ontwikkelen”, vult Diels aan.

3. Niet alleen problemen, maar ook successen verdienen aandacht

Velen van ons hebben de neiging om zich te concentreren op problemen in plaats van op successen. Dit komt door een negatieve vooringenomenheid, en in dit stadium van de pandemie kan dat een slechte situatie verergeren. Om dat tegen te gaan, moeten we ons allemaal inspannen om de successen te vieren door te praten over wat teamleden goed doen of extra aandacht te besteden aan de inspanningen van een teamlid.

Natuurlijk moeten problemen worden aangepakt. Er is een tijd en een plaats voor problemen, net zoals er een tijd en een plaats is voor het vieren van successen. Toch komt voor veel bedrijven de tijd en plaats voor het vieren van overwinningen later. En als het later komt, kan het vaak al te laat zijn. Als je verder gaat zonder het succes te erkennen, kunnen de teamleden zich in de steek gelaten voelen en boos worden, wat uiteindelijk kan leiden tot een burn-out.

“Laat ons focussen op een verhaal van groei, in plaats van een verhaal van overleven. Verbinden met teams en ruimte hebben om onze passies in het werk te volgen zijn vandaag belangrijker dan ooit. Het gaat om het herontdekken van wat ons gelukkig maakt in het werk en het vieren van successen, zowel grote als de allerkleinste. Maar het belangrijkste is dat we erkennen dat dit moment, hoe vreselijk het ook is, niet eeuwig zal duren, en dat de blues niet het hele jaar hoeven te duren”, besluit Diels.