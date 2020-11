Sport en het gebruik van stackers

Misschien ben je er al een tijdje mee bezig, maar het kan ook zijn dat je nu de eerste stap wilt zetten. Gezonder en vooral sportiever leven, met voldoende rust, goede en gebalanceerde voeding. Je wilt meer spiermassa kweken en van de overtollige pondjes of kilo’s af. Het liefst wil je zo snel mogelijk resultaat zien, omdat je weet dat daardoor je motivatie alleen maar toeneemt, ook op de momenten dat het een beetje tegenzit. Je hebt gehoord dat stackers je kunnen helpen, maar je weet niet precies wat deze stoffen zijn en hoe ze je helpen je doelen te bereiken.

Hoe werken stackers precies?

Stackers zijn stoffen die je lichaam helpen met de vetverbranding. Het zijn geen wondermiddelen, maar hebben wel een aantoonbare positieve invloed als je wilt afvallen en een actievere levenshouding nastreeft. Ze verhogen je metabolisme, waardoor je sneller en effectiever je overtollige vet kunt verbranden. Ze stimuleren je, waardoor je beter in staat bent je trainingsprogramma vol te houden. De stimulerende werking van deze stoffen wordt grotendeels bepaald door activerende substanties als cafeïne, guarana en groene thee.

Wanneer zijn stackers een goede aanvulling?

Stackers kunnen een goede aanvulling zijn op je normale, gezonde voeding. Gebruik ze als je in korte tijd veel moet trainen, veel vet wilt verbranden en je sowieso alerter en actiever wilt voelen. Als je begonnen bent met bodybuilding, wil je niet dat je nieuwe spierweefsel verborgen blijft achter een laagje vet, waardoor ze minder prominent te zien zijn. Als je wilt afvallen, wil je dat je opgeslagen vetweefsel zo snel mogelijk wordt omgezet in pure energie, waardoor je ook sneller spierweefsel opbouwt. Door de vetverbrandende werking en de boost die ze je metabolisme geven, kunnen stackers ervoor zorgen dat je sneller op je streefgewicht komt en sneller de gewenste hoeveelheid spierweefsel kweekt. Gebruik je ze verantwoord, dan mag je erop rekenen dat ze je helpen je sportieve doelen nog sneller te bereiken.

Wanneer moet je van stackers afblijven?

Je moet echter wel letten op de stimulerende middelen die in stackers zitten. In de eerste generatie kwam bijvoorbeeld het stofje efedra voor. Dit middel is nu echter verboden, vanwege ernstige medische klachten die een aantal gebruikers kreeg, wat onder meer de dood tot gevolg had. De tegenwoordige stimulerende middelen zoals cafeïne, kun je beter niet innemen als je hartklachten hebt of als je er overgevoelig voor bent. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kunnen ook beter geen stackers gebruiken. Als je ze gebruikt, neem dan de laatste dosis minimaal zes uur voordat je gaat slapen. Doe je dit niet, dan is er een kans dat je te lang wakker ligt en te kort van je nachtrust geniet.

Gezond afvallen en sporten met de juiste supplementen

Sportief presteren en verantwoord afvallen is vaak een kwestie van doorzettingsvermogen en wilskracht. Goede supplementen zoals stackers kunnen beslist een positieve bijdrage leveren. Pas echter wel op waar je ze vandaan haalt. Online zijn er nog steeds preparaten te koop met het verboden middel efedra. Wil je stackers op een verantwoorde en veilige manier gebruiken, overleg dan altijd met je arts en bestel je supplementen bij een erkende leverancier van voedingssupplementen.