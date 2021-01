Man flipt in Aldi-winkel omdat jonagolds op zijn: “Gij dikke teef!” (video)

Op Twitter gaat een video viraal waarin een man uitvliegt in een Aldi-filiaal omdat er… geen jonagoldappelen meer zijn. Hij scheldt het personeel van de winkel in Veurne onder andere uit voor “dikke teef”.

Een andere klant kon de hallucinante scène vastleggen op de gevoelige plaat. Sindsdien gaan de beelden viraal op Twitter. Het voorval vond plaats op donderdagochtend, net na de opening van de winkel. De man vroeg aan het personeel of er nog jonagoldappels waren, en toen het antwoord nee was, verloor hij zijn geduld.

De winkelmedewerkster kreeg het ene verwijt na het andere naar haar hoofd geslingerd. Volgens de man was ze “lui” omdat de rekken niet aangevuld waren. Hij schold haar ook uit voor “dikke teef”. Daarop komt een steward te hulp, die de man naar buiten wil begeleiden. Die weigert en wil eerst zijn boodschappen afrekenen. Volgens omstaanders lagen er tóch appels in zijn kar.

‘T is niet waar hè!!!!!!! Er zijn geen Jonagolds meer!!!zeeegg!!!! pic.twitter.com/775QcoHbgK — Jacques Vermeire (@OeiJacques) January 16, 2021

Helden van de retail

Bij Aldi reageren ze aangeslagen op het geval van agressie. “Het is een zeer betreurenswaardig filmpje om te zien”, zegt communicatieverantwoordelijke Dieter Snoeck aan Het Laatste Nieuws. “Iedereen van ons personeel doet zijn uiterste best om zich volop in te zetten om de klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen en te helpen”, klinkt het. “Het kan altijd dat een product leeg is, of nog niet kon aangevuld worden, maar het getuigt van bijzonder weinig respect naar ons personeel toe. Een tijdje geleden waren zij nog de helden van de retail voor iedereen, dat zijn ze voor ons nog steeds, maar dit filmpje betreuren we”, klinkt het.

Aldi nodigt de man in het filmpje ook uit om contact op te nemen met de klantendienst. “Op deze manier kunnen we de zaak uitklaren en met hem in overleg gaan als hij wil praten”, besluit Snoeck.

De beelden doen denken aan een tafereel dat zich eind vorig jaar aan een McDonalds in Sint-Niklaas afspeelde. Toen begon een vrouw te schelden omdat ze geen sauzen gekregen had.