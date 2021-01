Last van wallen? Met deze trucjes werk je ze weg

Donkere kringen onder je ogen wil je natuurlijk te allen tijde vermijden. Maar hoe doe je dat? Waar ligt de oorzaak van wallen? En hoe werk je ze zo snel mogelijk weg?

Verschillende soorten wallen

“Allereerst is het belangrijk om te weten dat wallen in verschillende vormen, met verschillende oorzaken voorkomen. Je kan een onderscheid maken tussen drie soorten. Wallen veroorzaakt door vochtophoping uiten zich in opgezwollen ogen. Ze worden ook wel eens puffy eyes genoemd en ze verdwijnen langzaam gedurende de dag, in tegenstelling tot de wallen die je krijgt door vetophoping. Díe soort is namelijk te wijten aan je genen. Maar ook je voeding, stressniveau en tabaksgebruik spelen mee. De meest voorkomende soort zijn echter de paarse of blauwe kringen onder je ogen. De oorzaak daarvan licht bij vocht- of slaaptekort, of simpelweg bij je leeftijd.”

Wat kan je er aan doen?

Als je de oorzaak van je wallen nagaat, spreken enkele manieren om ze tegen te gaan voor zich. Zorg dat je genoeg slaapt en laat je ogen voldoende rusten door minder op schermen te kijken. Vermijd tabak en let op je voeding. Drink voldoende water, eet zo weinig mogelijk zout en drink zo min mogelijk caffeïne.

Je wallen wegwerken kan door ze te verkoelen. Leg twee theelepeltjes enkele minuten in de diepvries en leg ze daarna op je wallen. Ze zullen helpen om je opgezwollen ogen te verlichten en zullen je huid opnieuw laten samentrekken. Schijfjes komkommer die je een half uurtje op voorhand in de koelkast hebt gelegd, hebben hetzelfde effect. De huid onder je ogen zachtjes masseren met je vingers of met een facial roller, vermindert de zwelling ook.

Wegwerken met make-up

En als je na al die trucjes nóg ten einde raad bent, kan je je wallen natuurlijk ook nog steeds wegwerken met make-up. Belangrijk is wel dat je dat doet met de juiste kleur concealer. Als je wallen een blauwe ondertoon hebben, kies je best voor een gele concealer. Eerder paarse wallen werk je weg met een oranje concealer. Hebben je wallen geen uitgesproken kleur? Ga dan voor een concealer die bij je huidskleur past, maar die één tint lichter is dan de kleur die je normaal zou gebruiken. Zo zal je er frisser en beter uitgeslapen uitzien.