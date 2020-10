Slapen als een roosje, het is niet iedereen gegund. We piekeren, we woelen, we liggen wakker van het nachtlawaai of, nog erger, van de rugpijn die weer opspeelt. Er zijn tal van redenen waarom we vaak de slaap niet kunnen vatten. Wij zetten daarom enkele slaaptips op een rijtje hoe je beter kan slapen zodat jij straks rustig kan indommelen richting dromenland.

Neem een lekker warm bad

Neem twee uur voordat je in bed gaat liggen, een warm bad of hete douche. Studies hebben aangetoond dat zowel je lichaam als geest ervan relaxen. De warmte zorgt er namelijk voor dat gespannen en vermoeide spieren ontspannen en dat je zelf ook ontstrest. Door deze slaaptip toe te passen zal je beter slapen.

Koop de juiste matras

De matrassenwereld is één groot doolhof; er zijn zoveel verschillende soorten en maten. Geen wonder dat je dan wel eens thuiskomt met een fout exemplaar en rugklachten ontwikkelt. Koop een Emma matras als je dit wil vermijden. Het bedrijf ontwikkelde een exemplaar voor bijna ieder lichaams- en slaaptype en gebruikt enkel hoge kwaliteitsmaterialen.

De matras werd trouwens door Test-Aankoop uitgeroepen tot ‘Product van het Jaar 2019’ en de reviews zijn lovend: “Vanaf dag één ben ik lyrisch over deze matras”, zegt Marian. “Ik slaap er nu een maand op en mijn lichamelijke klachten bij het opstaan zijn onmiddellijk verdwenen. Ook mijn slaapkwaliteit is verhoogd.” Overtuigd? Twijfel dan niet langer, want Emma verkoopt de matras nu aan een korting van 35% dankzij de kortingscode Oktober35 ! De aanbieding is geldig tot 25 oktober. Weg met die keuzestress!

Ruim je kamer op als slaaptip

Goed, je bed is in orde en je bent helemaal ontspannen, maar wat met die rommel in je slaapkamer? Uit een studie, die in 2015 gepresenteerd werd op de SLEEP conferentie in Seattle, blijkt dat mensen die zich omringen met rommel vaker een slaapstoornis ontwikkelen. Er staat je dus maar een ding te doen: opruimen als je beter wilt slapen!

Sta op

Misschien 1 van de vreemdste slaaptips. Het klinkt contradictorisch, maar als je de slaap niet kan vatten is het geen slecht idee om eventjes op te staan. Doe iets waar je rustig van wordt tot het zandmannetje weer langskomt en kruip dan opnieuw je bed in.

Deze 4 tips om in slaap te vallen zouden je moeten helpen om beter te slapen.