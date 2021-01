Zoveel Belgen kregen tot nu toe bijwerkingen na vaccinatie tegen coronavirus

Viroloog Steven Van Gucht heeft tijdens de persconferentie van Sciensano meegegeven hoeveel Belgen intussen bijwerkingen ondervonden hebben na hun vaccinatie tegen het coronavirus. Dat valt bijzonder goed mee.

Gisteren raakte bekende dat een 82-jarige man met gezondheidsproblemen vijf dagen na zijn vaccinatie overleden is. Er wordt nu onderzocht of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden.

Niet noodzakelijk gelinkt aan elkaar

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt echter dat we daaruit geen voorbarige conclusies mogen trekken. “Op oudere leeftijd is de kans op overlijden sowieso een stuk groter en dat is in het bijzonder het geval in woonzorgcentra, waar vooral hulpbehoevende mensen wonen. Elke week sterven er honderden mensen in woonzorgcentra, zelfs buiten coronatijden. Aangezien iedereen in de woonzorgcentra momenteel op een snel tempo gevaccineerd wordt, is het normaal dat er in de periode nadien af en toe mensen overlijden. Dat hoeft niet noodzakelijk gelinkt te zijn aan elkaar. Het is wel zo dat de standaardprocedure stelt dat elk overlijden kort na vaccinatie moet onderzocht worden en dat zal in dit geval ook met de uiterste aandacht gebeuren”, klinkt het.

Bijzonder weinig meldingen van bijwerkingen

Intussen werden in ons land al duizenden mensen gevaccineerd. Van Gucht gaf een stand van zaken wat betreft het aantal gevaccineerden die bijwerkingen ondervinden of ondervonden hebben. “In ons land werden tot en met 13 januari 50.000 mensen gevaccineerd. Tot en met 12 januari werden er tot nu toe in België 10 bijwerkingen gemeld op 35.000 gevaccineerden. Dat is bijzonder weinig en waarschijnlijk een lichte onderschatting omdat er nog wat vertraging is in de rapportering. Maar het illustreert wel dat het aantal bijwerkingen heel beperkt is tot nu toe. Het gaat meestal ook om milde bijwerkingen, zoals vermoeidheid, misselijkheid of lichte koorts”, besluit hij.