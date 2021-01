Tachtiger sterft enkele dagen na vaccinatie: “Autopsie moet duidelijkheid brengen”

Een 82-jarige man met gezondheidsproblemen is vijf dagen na zijn inenting met het coronavaccin overleden. Er wordt nu onderzocht of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden.

Vandaag werd het federaal geneesmiddelagentschap FAGG op de hoogte gebracht van het overlijden van de man. Er zal een autopsie worden uitgevoerd. Daaruit zou duidelijk moeten worden of zijn overlijden een gevolg is van zijn gezondheidsprobleem of van de toediening van het vaccin. “Deze casus zal verder worden onderzocht om te zien of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden”, aldus de FAGG.

Geen voorbarige conclusies

De FAGG benadrukt dat het belangrijk is om geen voorbarige conclusies te trekken. “We moeten bij de kwetsbare doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, rekening houden met het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen en overlijdens, los van de vaccinatie”, klinkt het nog.