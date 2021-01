WOW. Deze 17-jarige verbreekt met haar debuutsingle het streamrecord van Ariana Grande

De 17-jarige Olivia Rodrigo heeft met haar debuutsingle ‘Drivers License’ het record van meeste Spotify-streams in één dag verbroken. Met 5,69 miljoen clicks stootte ze zo Ariana Grande van de troon.

Olivia Rodrigo is nog maar 17 jaar oud, maar is op dit moment de meest besproken zangeres op het internet. Drie dagen nadat Rodrigo haar debuutsingle uitbracht, brak die al het record van meeste streams op een dag in de Verenigde Staten. Zo overtrof ze Ariana Grandes ‘Thank You, Next’ die met 4,19 miljoen streams recordhouder was. De volgende dag was het aantal streams van ‘Drivers License’ nóg hoger en slaagde de zangeres erin haar eigen record te verbreken. Ook in België klom Olivia Rodrigo in enkele dagen naar de top van de hitlijsten.

Disney-ster

Rodrigo lijkt voor velen misschien een compleet onbekende, maar voor heel wat jongeren was ze al langer bekend door haar rollen in Disney-producties als ‘Bizaardvark‘ en ‘High School Musical: The Musical: The Series‘. Ook de lyrics spelen zeker mee in het succes. ‘Drivers License’ gaat over een stukgelopen relatie en een gebroken hart, wat voor veel jongeren een herkenbaar thema is.