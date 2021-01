Joggen op klassieke muziek? Deze hilarische video toont waarom dat een uitstekend idee is

Op TikTok heeft een meisje een hilarische video gedeeld waarmee ze kijkers motiveert om te gaan joggen op klassieke muziek. Klassieke muziek lijkt niet de ideale muziek voor een loopsessie, maar het meisje heeft een héél goede reden om te zweten op een streepje Bach. “Ga lopen op klassieke muziek en doe alsof je te laat bent voor een bal”, is haar boodschap.

TikTokster Anna Grigoris is de afgelopen dagen viraal gegaan nadat ze een video postte waarin ze jogt op klassieke muziek. In het filmpje fantaseert ze dat ze te laat is voor een bal in een poging om zo sneller te lopen. Een vioolconcerto van klassieke componist Bach is daar de perfecte soundtrack bij. “Watch me roll up to Bathrust Estate in my Ellesse leggings”, schreef Anna erbij.

Motivatie

De video werd al meer dan een miljoen keer bekeken en uit de reacties blijkt dat ze veel mensen heeft kunnen inspireren met haar hilarische tip. “Dít is de motivatie die ik nodig had”, kinkt het. “Plots lijkt lopen helemaal niet meer zo stom”.