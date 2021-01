Lerares verdient nu haar kost door uit de kleren te gaan: “Ik verdien vier keer zoveel” (foto’s)

Een Amerikaanse vrouw heeft haar carrière als lerares opgegeven om een OnlyFans-model te worden. Ze deed dat vooral voor het financiële voordeel zodat ze haar gezin kan onderhouden.

Courtney Tillia gaf jarenlang les aan kinderen met een beperking. Een tijdje geleden ruilde ze dat leven in voor een carrière als OnlyFans-model. De 33-jarige moeder van vier had het als lerares immers moeilijk om rond te komen en haar gezin te onderhouden. Bovendien werd ze ongelukkig van haar job.

Veel inkomsten door coronacrisis

Dat probleem is nu van de baan. “Ik schaam me niet om uit de kleren te gaan. Ik verdien nu vier keer zoveel als toen ik lerares was. Tijdens de coronacrisis was dat zelfs nog meer omdat iedereen zich thuis verveelde en van mijn content genoot. Dankzij OnlyFans hoef ik me geen zorgen meer te maken over mijn financiën. Ik kan mijn gezin alles geven wat ze nodig hebben”, vertelt ze in Daily Star.

Gelukkig

Courtney heeft meer dan 180.000 volgers op Instagram en verdient jaarlijks een bedrag van zes cijfers. Ze hoopt dat haar verhaal andere vrouwen in dezelfde situatie kan aanmoedigen om hetzelfde te doen. “Ik voel me veel beter nu. Ik ben zo gelukkig dat ik mezelf kan zijn”, besluit ze.

