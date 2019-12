Spaanse lerares houdt biologieles boeiend met deze outfit

Een Spaanse lerares krijgt veel lof voor de manier waarop ze haar leerlingen de menselijke anatomie bijbrengt. Veronica Duque verscheen voor haar klas in een bodysuit waarop de verschillende delen van ons lichaam te zien waren. Foto’s van de opmerkelijke outfit gingen snel rond op Twitter.

Op school hangt veel af van je leerkracht. Steekt die geen moeite in de les, dan is de kans groot dat je met je gedachten afdwaalt. Maar het kan ook anders, bewijst Veronica Duque. De Spaanse lerares heeft een bijzondere methode gevonden om haar leerlingen bij de les biologie te houden. Ze ging voor de klas staan in een bodysuit met daarop de verschillende lichaamsonderdelen. Haar man trok foto’s van de opmerkelijke aanpak en die werden op veel lof onthaald op Twitter.

Duque zegt dat ze het pakje ontdekte toen ze surfde op het internet. “Ik besloot om het een kans te geven. Jonge kinderen kunnen zich namelijk moeilijk voorstellen waar in het lichaam onze organen zich bevinden”, vertelt ze. De lerares is duidelijk niet de enige die een meerwaarde ziet in de outfit. De foto’s kregen ondertussen al meer dan 66.000 likes op Twitter.

Taal leren met kronen op

Het is niet de eerste keer dat Duque verkleed voor de klas verschijnt. Toen ze haar leerlingen de verschillende grammaticale categorieën, zoals zelfstandige naamwoorden en adjectieven, wilde bijleren, haalde ze kartonnen kronen boven. Daarmee schiep ze “grammaticale koninkrijken”. “Ik wil laten zien dat leerkrachten geen luie, bureaucratische ambtenaren” zijn, laat ze optekenen. “Dat zijn we zeker niet.”