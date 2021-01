Ook Apple haalt concurrent Twitter uit appstore, Trump denkt al aan eigen platform

Na Google heeft ook Apple de app van het socialenetwerkplatform Parler uit zijn appwinkel gehaald. Parler doet niet genoeg tegen gebruikers die met geweld dreigen of zich inlaten met illegale activiteiten, vinden de technologiereuzen. Ondertussen spreekt Amerikaanse president Trump, wiens account verwijderd werd door Twitter, luidop over een eigen alternatief voor de microblogsite.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft Parler uit zijn appstore verwijderd. Daarmee volgt het het voorbeeld van Google. Het socialemediaplatform Parler wordt gezien als een alternatief voor Twitter, is een plaats waar veel mensen van extreemrechts met elkaar in contact komen en zou gediend hebben om de rellen bij het Capitool te organiseren. “Parler heeft niet de gepaste maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van bedreigingen voor de veiligheid van personen”, zegt Apple. De app was zaterdag nog de meest gedownloade van de hele App Store.

De nieuwbakken populariteit van Parler komt daags nadat Twitter besloot om het account van Amerikaans president Donald Trump te verbannen Veel fans van de president zoeken een alternatief. Toepassingen zoals Parler en Gab, die sterk focussen op vrije meningsuiting, kregen een pak nieuwe leden.

“Grote aankondiging” van Trump

Nu zijn account op Twitter definitief werd verwijderd, denkt Donald Trump “in de nabije toekomst” aan een eigen platform. Dat was te lezen in een reeks berichten op de officiële presidentiële Twitter-account @POTUS. De berichten verdwenen snel weer van Twitter.

Twitter sloot de privé-account van Trump (@realDonaldTrump) met meer dan 88 miljoen volgers wegens inbreuken op zijn beleid rond verheerlijken van geweld. Volgens de president hebben werknemers van Twitter echter “in coördinatie met de Democraten en Radicaal Links” zijn account van hun platform verwijderd om hem “het zwijgen op te leggen”.

“Ik heb voorspeld dat dit zou gebeuren. We hebben onderhandeld met verschillende andere sites en zullen binnenkort een grote aankondiging hebben, terwijl we ook naar de mogelijkheden kijken om een eigen platform te bouwen in de nabije toekomst”, zo stond korte tijd te lezen op de pagina van @POTUS.

Controle @POTUS en @WhiteHouse

De Amerikaanse overheidsaccount @POTUS telt 33,4 miljoen volgers. Aan de nieuwszender CNN liet Twitter weten dat die account, net als die van het Witte Huis (@WhiteHouse), in principe niet zullen worden opgeschort, maar dat het gebruik ervan zal worden ingeperkt. De twee accounts zullen uiteindelijk worden overgedragen aan de nieuwe regering.

Niet lang nadat Twitter de persoonlijke account van de president sloot, deed de korteberichtendienst hetzelfde met de account van zijn campagne, meldde de conservatieve zender Fox News zaterdag. Volgens Twitter gebruikte de bewoner van het Witte Huis die account om de “ban (op zijn persoonlijke account) te omzeilen”.