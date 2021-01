Nederlandse politie test blauwe zwaailichten voor agenten te fiets: “Is dit al een 1 april-grap?”

De Nederlandse politie is gestart met het testen van blauwe zwaailichten voor agenten op de fiets. Door de betere zichtbaarheid kunnen zij veiliger en efficiënter te werk gaan, zo luidt de verwachting. Elk team krijgt de beschikking over vier fietsen met de opvallende blauwe verlichting, als aanvulling op de normale fietsverlichting.

“Als politiebikers zijn we niet altijd goed zichtbaar”, zegt politiebiker Nick Schuermans, initiatiefnemer van de proef. “Dat is enerzijds onze kracht wanneer we onopvallend in een wijk willen surveilleren, maar aan de andere kant zijn er ook situaties waarin je juist wel wilt opvallen. Optische lichtsignalen kunnen dan bijdragen aan een veiligere werkomgeving.” Schuermans noemt het verlenen van hulp bij een verkeersongeval of een spoedmelding op een donkere weg als voorbeelden. “Als fietser ben je toch kwetsbaar in het verkeer. De speciale verlichting vergroot ook de herkenbaarheid, want blauw licht wordt direct geassocieerd met hulpverleningsdiensten.”

Geen voorrang

In tegenstelling tot motorvoertuigen van de hulpverlening hebben de speciale fietsen geen voorrang op andere voertuigen als de blauwe zwaailichten zijn ingeschakeld. “We hebben afgesproken dat we terughoudend zijn bij het voeren van de blauwe verlichting, dus alleen als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het overige verkeer en die van ons”, voegt Schuermans toe.

Na de testfase wordt gekeken of de nieuwe techniek landelijk kan worden ingevoerd.

‘Tatu tatuu’

Op social media wordt er voornamelijk jolig op gereageerd. “Agenten wordt wel verzocht zelf ‘tatuuu tatuuu’ te roepen”, schrijft iemand en een ander: “Zet er ook nog een stroboscoop bij dan vallen ze zeker op.” Nog een andere Twitteraar neemt het allemaal niet heel serieus. “Het gaat hard met 2021. 1 April valt wel erg vroeg dit jaar!”