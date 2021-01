Sacha Baron Cohen stopt definitief met Borat: “Bracht hem enkel terug voor Trump”

De kans dat we Borat ooit nog in een nieuwe film terugzien, is heel klein. Sacha Baron Cohan, de Britse acteur die de klungelige en seksistische Kazach speelt, heeft laten weten dat het personage weggestoken zit in zijn kast. “Trump is de reden dat we de tweede film gemaakt hebben. Ik zie het nut van een derde niet in.”

Zijn grijs-bruin kostuum, grote snor en heel klein fluogroen zwempak. De look van Borat is al even iconisch als zijn grappen en grollen, maar de kans is groot dat we hem in ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’ voor het laatst aan het werk hebben gezien. Sacha Baron Cohen, de man die de Kazachse journalist bedacht, heeft in een interview met Variety laten weten dat hij voorlopig geen zin heeft om zijn dikste Oostblokaccent weer boven te halen.

Amerikaanse democratie in gevaar

“Borat zit opgesloten in mijn kast”, liet de Britse acteur optekenen. “De enige reden waarom ik hem heb laten terugkomen voor een tweede film was omwille van Donald Trump. Ik wilde laten zien in wat voor autoritaire dictatuur de Verenigde Staten dreigde af te glijden. De democratie was in gevaar, levens waren in gevaar. Ik was dus vastberaden om de film te maken, maar zie niet meteen het nut in van een derde prent.”

Kazachstan kan ermee lachen

Mocht dit echt het einde betekenen voor Borat, dan heeft hij een onuitwisbare indruk nagelaten, niet in het minst in Kazachstan. Het land kon eerst allerminst lachen met hoe het in de films afgebeeld werd, maar is na verloop van tijd de humor ervan gaan inzien. Onder het motto ‘if you can’t beat them, join them’, werd de officiële toerismeslogan zelfs veranderd in “Very Nice!”, de favoriete kreet van Borat.