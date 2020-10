“Very nice!”: Kazachstan neemt slogan Borat over om toerisme aan te zwengelen

Borat is back, en daar speelt ook zijn fictieve geboorteland Kazachstan op in. “Very nice!”, de beroemde slogan van het absurde typetje van Sacha Baron Cohen, is de centrale boodschap in de nieuwe toerismecampagne van het Aziatische land.

Autowrakken die voortgetrokken worden door paarden, bouwvallige krotten, incest… : het beeld dat Borat Sagdiyev van zijn zogenaamd geboorteland Kazachstan schetst is niet bepaald fraai. Toch wil het Aziatische land meesurfen op de populariteitsgolf die de nieuwe ‘Borat’-film, sinds vorige week online bekijken, met zich meebrengt.

“Very nice!”, zo beschrijft Kazachstan zijn natuurpracht, cuisine en moderne architectuur in hun nieuwe toeristisch promofilmpje. De imposante bergen, kleurrijke specerijen en flitsende gebouwen steken wel erg af tegen de armoedige staat van het land die we in de eerste Borat zagen, maar toch zijn de veelgebruikte woorden van de fictieve Kazachse reporter en de vrolijke toeristen in het filmpje dezelfde.

Advertenties in Amerikaanse kranten

Volgens Kairat Sadvakassov, plaatsvervangend voorzitter van het Kazachs toerismebureau, is de beroemde “Very nice!”-slogan geknipt om het land te karakteriseren. “Het is de perfecte beschrijving van het enorme toeristisch potentieel van Kazachstan op een korte, gedenkwaardige manier”, zei hij in een verklaring aan de Huffington Post.

De nieuwe toeristische campagne van Kazachstan staat mijlenver van de reactie van het land na de eerste ‘Borat’-film uit 2006. De toenmalige regering kon niet verkroppen dat hun geliefde vaderland zo in z’n hemd werd gezet en overspoelde de Amerikaanse kranten met advertenties die de miserabele voorstelling van Kazachstan door Sacha Baron Cohen weerlegden.

Dit keer gaat Kazachstan dus heel wat creatiever om met de ongewilde, slechte reclame. Het idee om van de nood een deugd te maken komt wel van een Amerikaan, Dennis Keen. Die ging ooit op uitwisseling in Kazachstan, verloor er z’n hart en ging er wonen. Hij pitchte zijn idee om de “Very nice!”-slogan te gebruiken aan het Kazachse toerismebureau en kreeg meteen groen licht voor vier reclamefilmpjes van telkens twaalf seconden.

