“Ex van Britney Spears was aanwezig bij bestorming van het Capitool”

De voormalige echtgenoot van Britney Spears, Jason Alexander, heeft nog eens van zich laten horen. Haar jeugdvriend met wie ze in 2004 amper 55 uur was getrouwd maakte deel uit van de relschoppers die woensdag aanwezig waren bij de bestorming van het Capitool in Washington D.C. Dit meldt TMZ.

Alexander ging gehuld met een ’45’-muts op, een verwijzing naar de 45e president van de Verenigde Staten Donald Trump, in Washington zijn steun betogen aan Trump. “Ik ben in D.C., waar miljoenen mensen naar toe zijn gekomen. Waar zijn mijn andere patriotten?”, zegt hij in een video op Twitter. “Stap nu op de Trump-trein als je later iets aan je kleinkinderen wilt vertellen.” Of Alexander ook het gebouw is binnengetreden is wel niet met zekerheid geweten.

Las Vegas

Spears en Alexander zijn oude jeugdvrienden, die tijdens een wilde avond in Vegas besloten te trouwen. Toen de twee ontnuchterd waren na hun impulsieve uitspatting, vroeg Britney meteen een annulering van het huwelijk aan.