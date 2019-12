VIDEO. Koffiemachine die klinkt als nummer van Britney Spears, gaat viraal

Een video van een koffiemachine is viraal gegaan omdat het geluid ervan vrijwel exact hetzelfde klinkt als de intro van een bekend liedje van Britney Spears. Herken je het?

De gelijkenis werd opgemerkt door twitteraarster Samantha Stoakes uit Philadelphia. In een hotel maakte ze gebruik van een koffiemachine van het merk DeLonghi Magnifica. Het geluid daarvan lijkt op de intro van ‘Stronger’, een nummer van Britney Spears uit 2000.

Het bericht ging met meer dan 7.000 likes en 40.000 retweets viraal. Heel wat mensen herkenden de intro er ook in. “Hoe heb je je koffie graag? Sterker dan gisteren”, grapte iemand, alluderend op de lyrics van het nummer.

the coffee machine at my hotel sounds just like the intro to “stronger” by britney spears pic.twitter.com/Mfi1R83Ww3

— sam 🐝 (@saaasdfghjkl) December 27, 2019