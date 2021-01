Trump geeft nederlaag toe en belooft “vreedzame overgang”

Aftredend Amerikaans president Donald Trump lijkt zich dan toch neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag. Nu het Congres de zege van Joe Biden bekrachtigd heeft, belooft Trump dat er op 20 januari “een ordentelijke overdracht van de macht” zal zijn, zo melden Amerikaanse media.

Het lijkt erop alsof een rustige overgang van de macht in de Verenigde Staten een stap dichterbij is. Donald Trump heeft zijn verlies in de Amerikaanse presidentsverkiezingen erkend in een statement. Eerder op de dag had het Congres de winst van Joe Biden en zijn presidentschap als formeel erkend.

“Hoewel ik het totaal oneens ben met de uitslag van de verkiezingen, en de feiten geven me gelijk, toch zal er op 20 januari een ordentelijke machtsoverdracht zijn”, aldus Trump in een statement dat door onder meer de nieuwszender CNN wordt aangehaald. “Ik heb altijd gezegd dat we onze strijd voor legale stemmen niet zouden staken.”

“Einde beste eerste termijn ooit”

De bekrachtiging van Joe Biden als volgende president, betekent volgens Trump “het einde van de beste eerste presidentiële ambstermijn in de geschiedenis”. “Maar dit is slechts het begin van onze strijd om Amerika weer groots te maken”, klinkt het nog.

Het korte statement werd niet door de president zelf uitgestuurd, maar werd gedeeld op het Twitteraccount van een woordvoerder. Het account van Trump werd na de bestorming van het Capitool gisteren voor 12 uur geblokkeerd door de microblogsite.