Bestorming van Capitool eist 4 doden

Bij de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington woensdag zijn vier doden gevallen. Dat melden Amerikaanse media, op basis van de lokale politie.

Tot nu toe was er sprake van één vrouw die was overleden, nadat ze in het Capitool door een politieagent werd neergeschoten. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Maar de politie van Washington DC zegt nu dat er in de buurt van het Capitool nog drie andere mensen zijn overleden, bij verschillende “medische noodgevallen”. Het gaat om één vrouw en twee mannen, zegt politiechef Robert Contee. Meer details over de omstandigheden van het overlijden werden niet gegeven.

Veertien politieagenten zijn gewond geraakt bij het geweld, van wie er twee ernstig aan toe zijn.

Molotovcocktails

Volgens Contee werden er ook pijpbommen aangetroffen bij de hoofdkwartieren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. In een voertuig dat bij het Capitool geparkeerd stond, werd een koelapparaat aangetroffen dat molotovcocktails bevatte.

De politie heeft ook 52 mensen opgepakt, zo werd nog meegedeeld. In de meeste gevallen gebeurde dat wegens het niet respecteren van de avondklok.