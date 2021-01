Ex van Marco Borsato reageert voor het eerst op geruchten dat ze opnieuw koppel zouden zijn

Denise Boekhoff heeft op Instagram gereageerd op de geruchten dat ze opnieuw samen zouden zijn. Daar is volgens haar niets van aan. “Wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer”, is ze duidelijk.

Deze week deden de geruchten de ronde dat Marco Borsato (54), die dit jaar uit elkaar ging met zijn vrouw Leontine, een relatie zou hebben met zijn ex-vriendin Denise Boekhoff (49). Hij was met haar acht jaar samen in de jaren 90, maar van een nieuwe relatie zou geen sprake zijn, zo maakt Denise voor eens en voor altijd duidelijk op Instagram. “Omdat de media iets in stand houdt wat er niet is en nooit meer is geweest sinds ons uiteengaan in 1996, het volgende. Alles wat er in de media staat of gezegd wordt zijn aannames, veronderstellingen en roddels over 1 van mijn voormalige liefdes in relatie tot mij. Dus voor eens en voor altijd: Marco Borsato is een ex. Het idee achter de naam ex is dat het om een vroegere partner gaat. Vroeger is niet nu! En nee, wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer.”

Geen leugens verkopen

“En ja, ik ben daar gelukkig mee, want ik heb het de afgelopen 24 jaar ook heel erg leuk gehad zonder hem en heb dat nog steeds. En nee, ik wil daar niet nog meer over kwijt, want er is geen meer. Hoe lang kun je praten over niks, nul, nada? Ik wens Marco nog steeds het allerbeste, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ben. Het allerbeste is dat iedereen zich bemoeit met zijn eigen leven en als dat onmogelijk is dan zeker niet met het mijne. Ik begrijp echt dat het in deze coronatijd ook crisis is voor de roddelbladen, maar ga geen leugens verkopen. Zeker niet als het onderwerp al 24 jaar niet meer bestaat…”, schrijft ze.

Affaire

Begin 2020 raakte bekend dat Marco Borsato en zijn vrouw Leontine (53) definitief uit elkaar zijn gegaan. Zijn jarenlange affaire met pianiste Iris Hond (33) zou aan de basis van de breuk liggen. Het koppel stapte in 1998 in het huwelijksbootje en heeft drie kinderen: Luca (22) en Senna (19), en dochter Jada (18).