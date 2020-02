Marco Borsato gaat scheiden: “Dankbaar voor de mooie jaren”

De Nederlandse zanger Marco Borsato en zijn vrouw Leontine hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat liet hij weten op Facebook.

Het sprookje tussen Marco Borsato (53) en zijn vrouw Leontine (52) is uit. Het koppel stapte in 1998 in het huwelijksbootje en heeft drie kinderen: Luca (20) en Senna (18), en dochter Jada (16). “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken”, klinkt het.

Affaire

Eind vorig jaar raakte bekend dat Borsato een affaire had met zijn pianiste Iris Hond. Die zou naar verluidt tien jaar geduurd hebben, tot begin 2019, al ontkennen zowel Borsato als Hond dat het zo lang geduurd heeft. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, klonk het eerder.

Burn-out

Enkele weken geleden maakte de zanger van onder meer ‘Dromen zijn bedrog’, ‘Rood’ en ‘Hoe Het Danst’ bekend dat hij er een tijdje tussenuit gaat omdat hij kampt met een burn-out. “Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan”, reageerde hij toen.