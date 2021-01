Het huwelijk van Kanye West en Kim Kardashian hangt nu echt aan een zijden draadje

Dat het al tijdlang minder goed gaat tussen Kim Kardashian en Kanye West is al langer geweten, maar nu zou een scheiding nakende zijn. Het stel woont al enkele maanden niet meer samen en bracht ook de feestdag apart door. Een scheiding zal niet lang op zich laten wachten, zo meldt Daily Mirror.

Kim Kardashian en Kanye West lijken te accepteren dat hun huwelijk “effectief voorbij” is, aangezien ze “geen plannen” hebben om opnieuw samen te gaan wonen.

De 40-jarige ‘Keeping Up With The Kardashians’-ster is met hun vier kinderen in Los Angeles blijven wonen, terwijl rapper Kanye (43) op zijn boerderij in Wyoming verblijft.

Kris Jenner

Het echtpaar leidt nu al een aantal maanden een “gescheiden leven”, nadat Kanye op Twitter tekeer ging over Kim en haar moeder, Kris Jenner, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij noemde haar toen Kris Jong-Un en zei dat zijn schoonfamilie hem probeerde op te sluiten. Kim en Kanye hebben zelf nog niet gereageerd op de geruchten.