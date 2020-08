“Kanye West sjoemelt bij ronselen van stemmen voor presidentsverkiezingen”

De presidentscampagne van Kanye West ligt onder vuur: volgens The Washington Post zou de rapper kiezers misleid hebben in het ronselen van stemmen voor de aankomende presidentsverkiezingen. Zijn team zou kiezers in deelstaat Virginia er ingeluisd hebben om zich te laten registreren als stemmer voor Kanye: “Terwijl ik maar twee van zijn songs goed vind”, klaagt een gedupeerde.

De Amerikaanse krant meldt dat twee kiezers aangekaart hebben bij het State Board of Elections, een instantie die de verkiezingen organiseert en eveneens als controleorgaan fungeert, dat ze er ingeluisd werden bij de registratieprocedure als stemmer voor West. In de Verenigde Staten moet elke kiezer zich laten registreren als hij/zij wil stemmen voor de presidentsverkiezingen.

Een van de klagers getuigt in de krant hoe hij op straat benaderd werd door drie mensen met de vraag of hij lid wou worden van een “stemmerspoel”. Hij tekende, maar besefte enkele dagen later dat zo’n poel geen steek houdt, want doorgaans worden kiezers geronseld door politieke partijen. Een week nadat hij getekend had, vernam hij van een reporter dat hij geregistreerd stond als stemmer voor Kanye West.

“Beschaamd”

“Ik ben beschaamd”, vertelt de man in The Washington Post. “Ik wil geen stemmer zijn voor Kanye West. Ik vind maar één of twee van zijn songs goed… Ik heb het gevoel opgelicht te zijn.”

West staat officieel op het stembiljet in deelstaat Virginia als onafhankelijke presidentskandidaat, nadat hij daarvoor de benodigde 5.000 handtekeningen verzameld had. Ook in zeven andere Amerikaans deelstaten kunnen kiezers op Kanye stemmen. In de staten Missouri, Wyoming, Montana, Wisconsin, Ohio, Illinois en West Virginia staat de 43-jarige rapper dan weer niet op het stembiljet omdat hij niet aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Ofwel schortte er iets met de ingeleverde administratie of de echtheid van de handtekeningen, of de deadline van 4 augustus werd niet gehaald.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland op 3 november.