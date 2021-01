Halfzus Meghan Markle onthult familiegeheimen in memoires

De halfzus van Meghan Markle, Samantha Markle, brengt op 17 januari haar memoires uit en belooft “verborgen waarheden over haar familie te onthullen”. De omschrijving van ‘The Diary Of Princess Pushy’s Sister Part 1’ is duidelijk: “Soms is de waarheid daadwerkelijk opmerkelijker dan fictie”.

Samantha Markle beschrijft onder andere de moeizame relatie die ze heeft met haar zus, die twintig jaar jonger is. De laatste keer dat de twee elkaar zagen dateert volgens ingewijden alweer van 2008. Daarnaast zullen lezers te weten komen welke impact het huwelijk van Meghan en prins Harry heeft gehad op haar familie.

Vader Thomas

Samantha liet zich eerder al ontvallen dat Meghan alleen maar aan haar status denkt en dat ze vindt dat haar halfzus hun vader Thomas Markle in de steek heeft gelaten.