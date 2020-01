Halfzus van Meghan Markle haalt uit: “Zonder hem was je hooguit een serveerster geworden”

Samantha Markle, de halfzus van Meghan Markle, vindt het ongehoord dat Meghan geen contact meer wil met haar vader. Dat heeft ze verteld in een interview.

Nadat Meghans vader zich eerder al kritisch uitte over de beslissing van zijn dochter om een stap terug te zetten uit het Britse koningshuis, haalt nu ook haar halfzus Samantha genadeloos uit naar haar.

Volwassen worden

De 55-jarige dochter van Thomas Markle (75) hekelt het feit dat Meghan (38) haar vader niet meer opzoekt. “Ik vind het heel erg voor mijn vader. Zonder mijn vader was ze hooguit een serveerster geworden. Hij gaf haar alles en hoe zij nu met hem omgaat, is gewoon verschrikkelijk. Ze is hem verschuldigd hem op te zoeken of te bellen voor hij overlijdt. Anders is ze echt een sociopaat. Ze moet gewoon volwassen worden en het juiste doen”, zei ze in een interview met Newstalk ZB.

Kleinzoon nog nooit gezien

Eerder liet Thomas Markle al ontvallen dat hij het jammer vindt dat Meghan geen enkele moeite doet om contact op te nemen met hem. Hij heeft zijn kleinzoon Archie zelfs nog nooit ontmoet.