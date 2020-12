Steven Van Gucht lovend over ons gedrag met Kerstmis: “Een uitstekend resultaat”

We hebben met z’n allen massaal gehoor gegeven aan de oproep om Kerstmis in onze bubbel te vieren. Dat is de hoopgevende conclusie van viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Van Gucht illustreerde die analyse met een grafiek van de mobiliteit van de Belgen rond Kerstmis (zie onderaan dit artikel). De groene lijn op de figuur toont het percentage van de tijd dat we zijn thuisgebleven. De oranje lijn toont onze verplaatsingen voor winkels. De lichtblauwe lijn toont verplaatsingen voor vrije tijd, de donkerblauwe voor verplaatsingen voor het werk.

Iets minder thuisgebleven dan tijdens eerste lockdown

Daaruit blijkt dat we ons netjes aan de regels hebben gehouden, in die mate zelfs dat ons gedrag bijna vergelijkbaar is met de eerste lockdown. “Zoals gehoopt zien we sinds de eerste week van de kerstvakantie een opvallende daling van het aantal verplaatsingen. Vele mensen zijn thuisgebleven, vergelijkbaar met het niveau van de herfstvakantie. Enkel tijdens de eerste lockdown werd er nog iets meer thuisgebleven dan met Kerstmis, zo’n 3 procent meer. Tijdens die eerste lockdown waren de niet-noodzakelijke verplaatsingen echter wel verboden, wat nu niet het geval is. Tot vlak voor Kerstmis hebben we ons weliswaar steeds vaker verplaatst voor de winkels, maar wel steeds minder voor vrije tijd en voor het werk. De daling in de mobiliteit lijkt daarmee dus opnieuw goed overeen te komen met de daling in de besmettingen”, vertelde hij.

Ter info: het gemiddeld aantal besmettingen is met 29 procent gedaald tot 1.801 per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames (158, -14%) en overlijdens (77, -18%) is gezakt.

Goed resultaat doortrekken

Van Gucht benadrukt dat we het beter hebben gedaan dan onze buren en hoopt dat we deze lijn blijven doortrekken. “Het is ook opvallend dat wij Belgen op kerstdag net iets meer zijn thuisgebleven dan onze buren. In België was dat 28 procent van de tijd tegenover 22 procent in Nederland, 23 procent in Frankrijk, 25 procent in Duitsland en 27 procent in het Verenigd Koninkrijk. Dat mogen we een uitstekend resultaat noemen. Mensen hebben dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om Kerstmis thuis te vieren binnen hun bubbel. Als we dit kunnen doortrekken naar Nieuwjaar en de rest van de kerstvakantie, dan zullen we ongetwijfeld het nieuwe jaar met een pak minder besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen inzetten. Ondanks alle doemberichten over nieuwe virusvarianten mogen we vooral niet vergeten dat de curve van de besmettingen vooral in onze eigen handen ligt. Het is ons gedrag dat de curve bepaalt en niet het virus”, besluit hij.