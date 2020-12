Marc Van Ranst waarschuwt: “Zo breng je allerlei vreemde varianten van het virus België binnen”

Viroloog Marc Van Ranst drukt er nogmaals op dat het geen goed idee is om nu op skivakantie te gaan. Hij wijst mensen die dat wél doen zelfs met de vinger. “Zij zijn het die zich zullen afvragen waarom het allemaal zo lang moet duren”, klinkt het.

Hoewel iedereen nood heeft aan ontspanning is het absoluut niet het moment om in het buitenland te gaan skiën. Toch slaan heel wat Vlamingen die oproep in de wind. In Zwitserland, bijvoorbeeld, zijn er nog wintersportgebieden open voor buitenlandse toeristen.

Besmettingen in skiliften

Dat is problematisch, zo vindt Marc Van Ranst. “Op de skipistes zelf is het natuurlijk niet gevaarlijk, maar in de skiliften kom je wél met anderen in contact. Op die manier breng je allerlei vreemde varianten van het virus België binnen. Het grote probleem is dat de Vlamingen die nu in Zwitserland verblijven, exact dezelfde mensen zijn die over twee weken zullen klagen dat men de epidemie niet onder controle krijgt. Zij zijn het die zich zullen afvragen waarom het allemaal zo lang moet duren. Het is gewoon niet slim om nu te gaan skiën. Laten we toch hopen dat er niet te veel landgenoten in Zwitserland zijn”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Reizen nu altijd risicovol

Ook professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) benadrukt dat skivakanties momenteel uit den boze zijn, al is hij minder streng voor diegenen die daar nu al zitten. “Veel Vlamingen zijn vertrokken op het moment dat het nieuws over de meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus nog niet bekend was. Ze waren dus nog niet op de hoogte van het risico, maar dat bewijst nog maar eens dat reizen áltijd een risico is. Je ontmoet mensen van overal en zo verspreidt het virus, of varianten ervan, zich over heel Europa en zelfs over de hele wereld. Als je niet reist, heeft het virus weinig of geen kans om zich zo makkelijk te verspreiden”, klinkt het.