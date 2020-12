Man verrast grootouders op kerst met zijn “geheime” baby. Hun reactie? Hilarisch!

Aan een one night-stand een onverwacht cadeautje overhouden: het is de grootste nachtmerrie van velen. Het overkwam de Amerikaanse Amanda en Zach. Samen besloten ze geen relatie maar wél de baby te houden. Papa Zach durfde zijn grootouders echter niet vertellen over zijn “bastaardkind”, tot hij dat op een mooie kerstdag wel deed…

De grootouders van Zach schrokken zich een hoedje toen hun kleinzoon eind 2018 plots zonder enige aankondiging met een achterkleinkind binnenstapte. Oma en opa hadden geen idéé dat Zach een zoon verwachtte, en laten dat duidelijk merken. “Waar heb je dat vandaan?”, klinkt het vol ongeloof bij opa in het TikTok-filmpje. “Oh mijn god, is dat jouw kind?”, draait oma zich verbaasd om.

De oma van Zach kan het maar niet geloven. “Hou je me voor de gek?!”, roept ze uit. Maar wanneer haar kleinzoon bevestigt dat het wel degelijk zijn zoon en hun achterkleinkind is, kan ze haar geluk niet op. Maar alvorens de grootmoeder Zach rond de nek vliegt, heeft ze nog een belangrijke vraag. “Wie ben jij?”, vraagt ze aan de persoon achter de camera. Dat is de moeder, Amanda McShane, maar die kent Zachs grootmoeder uiteraard nog niet.

“Zach had schrik dat hij zijn oma’s hart zou breken”

De hilarische reactie van de grootouders ging meteen viraal en heeft intussen al meer dan 20 miljoen views behaald. In de commentaren vroegen mensen moeder Amanda, die het filmpje uploadde, om meer tekst en uitleg.

In een reeks bijkomstige filmpjes legt Amanda uit hoe de vork in de steel zit. “We hadden een keer afgesproken, maar daarna was ik uit zijn leven verdwenen”, aldus Amanda. “Toen bleek echter plots dat ik zwanger van hem was. Ik wilde dolgraag kinderen, maar ik kende hem amper. En mijn moeder zou me sowieso vermoorden.” Zowel Amanda als Zach schaamden zich voor de situatie, en die laatste drong zelfs initieel aan op een abortus. Dankzij de goede raad van haar zus besloot Amanda het kind toch te houden.