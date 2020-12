Bizar record: deze 27-jarige baby is nog geen twee jaar jonger dan haar moeder

Een medische primeur in het Amerikaanse Knoxville: de baby van mama Tina is slechts achttien maanden jonger dan haar moeder. Sterker nog: de baby is hoewel pasgeboren al 27 jaar oud. Hoe kan dat?

Tina Gibson uit de Amerikaanse stad Knoxville werd geboren in april 1991. Haar dochtertje Molly Everette zag op 26 oktober 2020 het levenslicht, maar is technisch gezien al 27 jaar oud. Het was namelijk in oktober 1992, zo’n 18 maanden na de geboorte van haar moeder, dat haar embryo werd ingevroren.

De embryo komt uiteraard niet van Tina zelf, maar wel van een koppel dat het doneerde aan het National Embryo Donation Centre (NEDC). Wanneer koppels zwanger proberen te worden via IVF, worden er vaak veel embryo’s gemaakt om de kansen op succes te vergroten. Eens de zwangerschap gelukt is, kiezen veel ouders ervoor om hun overtollige embryo’s jarenlang tegen betaling te stockeren. Eens de kinderwens van de ouders van de embryo vervuld is, kunnen ze ervoor kiezen om hun embryo aan een ander koppel te doneren. En zo geschiedde dat Molly Everette na 27 jaar in de vriezer toch nog werd geboren.