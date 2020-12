Coronacijfers doen het beter: “We hebben een nieuw kantelpunt bereikt”

De coronacijfers evolueren opnieuw in dalende lijn. Vermoedelijk speelt de kerstvakantie daarin een rol.

De afgelopen week werden er gemiddeld 2.171 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 15 procent op weekbasis. Er wordt echter ook minder getest, maar het percentage positieve testen daalt eveneens, wat een gunstig teken is.

Bemoedigende evolutie

Viroloog Steven Van Gucht heeft het dan ook over een bemoedigende evolutie. “Vorige week vrijdag op kerstdag hebben we een nieuw kantelpunt bereikt in de epidemie en zijn alle cijfers opnieuw in dalende lijn beginnen gaan. De besmettingscijfers dalen aan een sneller tempo terwijl ook de ziekenhuisopnames en de overlijdens traag verder blijven dalen. Door de feestdagen moeten deze cijfers wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het mogelijk is dat mensen zich minder snel laten testen. Mogelijk zien we momenteel reeds een eerste gunstig effect van de kerstvakantie. Een mogelijk nadelig effect van de familiebijeenkomsten met kerst en nieuw zullen we pas in januari echt kunnen opmerken”, legde hij uit tijdens de persconferentie van Sciensano.

Ook dalende opnames en overlijdens

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen dus. “Vorige week waren er gemiddeld 160 ziekenhuisopnames per dag. Dat is 11 procent lager dan de week ervoor. Aan dit tempo kunnen we in principe tegen midden februari onder de kaap van de 75 opnames per dag uitkomen. Er liggen nu in totaal 2.362 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 492 op intensieve zorgen. Ook deze cijfers blijven traag dalen”, klinkt het.

Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 85 overlijdens per dag te betreuren. Ook dat is een daling, met 13 procent minder dan de week ervoor.