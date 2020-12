Deze Belg krijgt als eerste het coronavaccin

De 96-jarige Jos Hermans is de eerste bewoner van een woonzorgcentrum die maandag het coronavaccin in ons land zal toegediend krijgen. Dat heeft het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands bekendgemaakt.

Dat zal maandagochtend om 11 uur gebeuren in aanwezigheid van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Daarna krijgen ook de andere bewoners die dat willen meteen hun vaccin.

Oudste bewoner

“In onze keuze voor de bewoner die als eerste het vaccin zou krijgen, hebben we ons gebaseerd op iemand die al een zestal jaar bij ons woont”, aldus directeur Fred Rogier. “Hij is onze oudste bewoner. Hij heeft altijd zeer strikt alle maatregelen opgevolgd, is heel de periode coronavrij gebleven, hij waakte er zelf mee over dat zijn gezondheid gegarandeerd bleef. En hij staat ook helemaal achter het vaccin.”