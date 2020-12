Instagramster met anorexia overleden: “Ze waarschuwde anderen voor de gevaren ervan”

Een Duitse influencer is overleden aan de gevolgen van anorexia. Ze was pas 24 en deelde haar strijd tegen de ziekte met haar volgers op Instagram.

Josi Maria vertrok onlangs op reis naar Gran Canaria, maar viel in slaap in de armen van een vriendin. Haar hart stopte naar verluidt gewoon met kloppen. De vrouw leed al jaren aan anorexia en “waarschuwde de mensen rondom haar voor de gevaren van de eetstoornis”, zo klinkt het in haar entourage.

Openhartig over ziekte

De vrouw was op Instagram, waar ze 142.000 volgers had, erg openhartig over haar strijd tegen anorexia. Zo deelde ze regelmatig foto’s van haar magere lichaam. In juni schreef ze een belangrijke boodschap bij zo’n foto. “Ik deel deze foto niet omdat ik trots ben op mijn uiterlijk. En nee, ik wil niemand aanzetten om eruit te zien zoals mij. De reden waarom ik dit deel, is omdat ik mijn ziekte probeer te bestrijden en je graag wil tonen hoe ik dat doe. Ik wil ook meegeven dat we ons nooit mogen wegstoppen, ongeacht welke mentale ziekte we hebben. Twijfel alsjeblieft niet aan jezelf. Wees jezelf en probeer jezelf niet te veranderen”, klonk het.

Machteloos

Haar moeder heeft intussen gereageerd op het overlijden van haar dochter. “Je was een engel op aarde. We hielden van je en bewonderden je vechtlust tegen deze ernstige ziekte. We keken machteloos toe hoe je de strijd verloor. Je had nog zoveel plannen. Je zal altijd in ons hart blijven”, lezen we in Daily Mirror.