‘Undercover’ niet langer op tv in Nederland: “Te weinig kijkers”

‘Undercover’, de Belgisch-Nederlandse reeks met Tom Waes, wordt vanaf nu niet meer uitgezonden op de Nederlandse televisie. En daar zit Netflix voor iets tussen.

De serie staat namelijk sinds vorig jaar al op de streamingdienst en is daar nog steeds erg populair. Netflix geeft zelf ook aan dat ‘Undercover’ één van de best bekeken series is in België en bij onze noorderburen.

Zesde en laatste aflevering

Het mag dan ook niet verbazen dat er amper 300.000 Nederlanders naar de zesde en meteen ook laatste uitzending keken.