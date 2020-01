Tom Waes heeft geweldig nieuws voor ‘Undercover’-fans

Er komt een derde seizoen van de Belgisch-Nederlandse fictiereeks ‘Undercover’. Dat heeft Netflix vrijdag bevestigd.

Het leuke nieuws werd donderdagavond eigenlijk al verklapt in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’. Tom Waes (51) en Elise Schaap (37) waren daar te gast en toen hen gevraagd werd of er een derde seizoen kwam, praatte Elise haar mond voorbij. “Euh, shit, mogen we dat al zeggen?”, klonk het. “Dat krijg je met slechte actrices die geen pokerface kunnen spelen”, lachte Tom vrijdag op Instagram. Wanneer het derde seizoen verschijnt, is nog niet duidelijk.

Kijkcijfercanon

‘Undercover’ werd vorig jaar in februari voor het eerst uitgezonden en bleek meteen een schot in de roos. In het eerste seizoen werden hoofdrolspelers Tom Waes, Anna Drijver, Frank Lammers en Elise Schaap ondergedompeld in de wereld van de XTC-handel. Het tweede seizoen draait rond de illegale internationale wapenhandel.