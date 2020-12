Rihanna woedend over kritiek op Adele: “Haar om die reden zo hard aanpakken, is gewoon ZIELIG”

De Barbadiaanse zangeres Rihanna is niet te spreken over het feit dat Adele zoveel kritiek over zich heen krijgt omdat ze nu veel slanker is dan vroeger. Heel wat mensen vinden dat Adele daardoor arroganter is geworden.

Enkele maanden geleden verbaasde de Britse zangeres Adele (32) de hele wereld toen ze plots fel vermagerd was. Ze viel meer dan 40 kilogram af. Hoewel heel wat mensen dachten dat ze met een eetstoornis kampte, verduidelijkte haar personal trainer Camila Goodes dat Adele zo slank geworden was door een combinatie van sporten en diëten.

Teleurgestelde fans

Intussen kreeg Adele heel wat kritiek over zich heen, ook van fans. Ze vinden dat de nieuwe, slanke Adele veel arroganter geworden is dan de oude ‘versie’ en beweren dat ze zich niet meer in haar kunnen herkennen.

Zelfverzekerder

Rihanna (32) is goed bevriend met Adele en vindt die kritiek onterecht. “Ik heb al zoveel onzin gehoord over Adele. Echt waar! Mensen zijn zó negatief… Laat Adele toch met rust! Ze ziet er misschien anders uit, maar ze is heus niet veranderd, hoor! Ja, Adele viel veel kilo’s af. En ze voelt zich nu veel zelfverzekerder dan vroeger. Ze voelt zich goed in haar vel en straalt dat ook uit. Maar dat is toch fantastisch? Waarom moeten mensen haar nu plots arrogant of onsympathiek noemen? Ik denk dat velen gewoon jaloers zijn omdat Adele iets deed waarin zij zelf nooit zullen slagen vanwege een gebrek aan zelfdiscipline en ambitie. Haar om die reden zo hard aanpakken, is gewoon zíelig”, lezen we in TV Familie.

LINKS: Adele zoals we ze vroeger kenden / RECHTS: Adele in 2020