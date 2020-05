WOW. Zo zag je Adele nog nooit

Adele vierde dinsdag haar 32ste verjaardag en om dat in de kijker te zetten, postte de Britse zangeres nog eens een foto van haarzelf. En daarmee wordt meteen duidelijk hoe drastisch Adele haar levensstijl heeft aangepast.

Eerder verschenen al berichten van fans en celebrities die zich zorgen maakten over het gewichtsverlies van Adele. De zangeres viel al meer dan 40 kilogram af en sommigen dachten dat ze misschien zelfs een eetstoornis had ontwikkeld.

Fan van sporten

Maar in februari verklapte haar trainer Camila Goodes haar geheim in het programma ‘Lorraine’: gewoon gezond eten en veel sporten. “Ze heeft haar levensstijl omgegooid en haar dieet veranderd. Ik geloof dat ze nu echt fan is van sporten. Maar 90% van wat ze gedaan heeft, was diëten.”

Klaar voor de nieuwe Adele?

In de Instagrampost bedankt Adele ook alle hulpverleners die “momenteel hun leven riskeren om ons veilig te houden. Jullie zijn echt engels.”

Eerder verschenen deze foto’s al: