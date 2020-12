Moeder onder vuur nadat ze foto van kinderkamer deelt: “Dat is gevaarlijk voor je kind!”

Een Australische moeder heeft de wind van voren gekregen toen ze een onschuldige foto van de slaapkamer van haar dochtertje deelde in een Facebookgroep. Heel wat mensen vinden het immers onverantwoord dat haar bed geen bedframe heeft en de matras dus op de grond ligt.

De vrouw, April, deelde de foto in de Facebookgroep Kmart Mums om te horen wat mensen vonden van het behangpapier in de slaapkamer van haar eenjarige dochtertje. Al snel wezen verschillende mensen haar op de matras op de grond. Volgens hen moet een matras op een bedframe te liggen. “Een matras op de grond kan schadelijk zijn voor de gezondheid omdat het door de slechte ventilatie een broedplaats voor schimmels en bacteriën is”, klinkt het. Sommigen beschuldigden haar daarom zelfs van kinderverwaarlozing.

Kinderbescherming

De moeder had de negatieve commentaren totaal niet zien aankomen, maar verweerde zich kranig. “Vloerbedden worden vaak gebruikt en het is niet omdat het minder populair is in de westerse wereld dat het fout is. Stuur gerust de kinderbescherming op mij af, want ik kan je verzekeren dat ik mijn kinderen niet verwaarloos. Stop met zo gemeen te zijn, want je maakt jezelf belachelijk”, reageerde ze.

Niets mis mee

Anderen waren het volledig eens met haar. “Prachtige kinderkamer. Mijn eerste kind heeft ook vaak op een matras op de grond geslapen” en “Je hoeft je niet te verantwoorden voor het type bed waar je dochter op slaapt. Daar heeft niemand zaken mee. Het behangpapier is mooi en het belangrijkste van alles: je dochter vindt dat ook”, klinkt het onder meer.