Moeder onder vuur nadat ze DIT doet met haar dochtertje (video)

Een jonge moeder krijgt de wind van voren nadat ze een filmpje op TikTok deelde waarop ze haar dochter al lachend in het gezicht spuit met water. “Op welke manier is dit grappig?”, klinkt het.

Op de video is te zien hoe Courtney Hauman haar dochtertje, dat in de gootsteen zit, meermaals in het gezicht spuit op het ritme van een liedje. Ze vindt het blijkbaar grappig, maar haar dochtertje kennelijk niet. “Voor alle mensen die vonden dat ik een slechte moeder ben”, schrijft ze erbij.

Veel kritiek

Het filmpje werd al meer dan 180.000 keer gedeeld. Heel wat mensen bekritiseerden haar gedrag. “Op welke manier is dit grappig? Ik zou het haten als iemand dat bij mij zou doen. Je dochter begrijpt niet waarom je dat doet”, “Geeft het je een goed gevoel om je dochter in het gezicht te spuiten en haar als entertainment te gebruiken op TikTok? Triestige wereld”, en “Ik heb niets tegen grappige filmpjes, maar dit is niet leuk. En al zeker niet voor haar. Doe iets waar ze van moet lachen, breng haar niet in verwarring”, klinkt het onder meer.

Enkele mensen verdedigden Courtney. “Aan iedereen die kritiek heeft op deze mama: herinneren jullie zich niet hoe we vroeger ongewild in een zwembad of vijver gegooid werden om te leren zwemmen?”, luidt het ook.