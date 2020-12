Houdt Belg toch groot kerstfeest? Slager: “Bestellingen voor 20 à 30 personen zijn geen uitzondering”

Een groot familiefeest zit er met de strenge coronamaatregelen niet in. Toch krijgen slagers en traiteur bestellingen binnen alsof heel de familie aan tafel mag schuiven, onthulde ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Lapt de Belg de regels aan zijn laars?

Het was een Kempense slager die dinsdagochtend aan de alarmbel trok door anoniem zijn verhaal naar ‘De Inspecteur’ van Radio 2 te sturen. “Porties van 20 tot 30 personen zijn geen uitzondering”, klonk het bij de beenhouwer.

Gaat het om een alleenstaande rebelse Kempense gemeente of klinkt elders hetzelfde geluid? De inspecteur belde Ivan Claeys, voorzitter van de Landsbond van beenhouwers, spekslagers en traiteurs, en kreeg een duidelijk antwoord. “Ik denk dat de Kempense slager niet alleen staat. Wij horen die verhalen ook en ik denk dat dat over heel België zo is”, zei Claeys.

“Er zijn nu eenmaal grote gezinnen”

Volgens Claeys betekent een grote bestelling echter niet meteen een corona-overtreding. “Er zijn nu eenmaal grote gezinnen of mensen die een deel van hun voedsel afstaan aan goede doelen. Of grootouders die altijd het kerstfeest organiseerden, maar dit jaar die grote portie verdelen en gaan afzetten bij kinderen en kleinkinderen.” Uit de Motivatiebarometer van de UGent en de Grote Coronastudie van de UAntwerpen bleek eerder dat de Belg steeds meer bereid was om kerst in zeer beperkte kring te vieren.

Claeys benadrukt dat de slagers en traiteurs alvast geen schuld treft. “Wij verwittigen telkens de klanten dat ze moeten rekening houden met COVID-19 en de maatregelen, en dat wij niet aansprakelijk zijn als ze meer mensen uitnodigen dan ze mogen.” Ook het vakblad van de slagers vraagt hun lezers duidelijk om de klanten te informeren over de coronamaatregelen.

Klanten wegsturen bij een te grote bestelling ligt gevoelig, want dan trekken ze naar de concurrentie: “Aan de kassa van de supermarkt zal er niemand zeggen: ‘Kijk meneer, je bent maar met twee, en je hebt kalkoenvlees mee voor 8 personen’.”