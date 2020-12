Welke nieuwe maatregelen dringen zich op als de huidige evolutie aanhoudt?

De coronacijfers doen het de laatste dagen minder goed dan verwacht. Daardoor komen eventuele versoepelingen ook steeds verder in de toekomst te liggen. Biostatisticus Geert Molenberghs denkt momenteel zelfs eerder aan nieuwe maatregelen dan versoepelingen.

De afgelopen week werden er gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld in vergelijking met 2.403 de week ervoor. Dat is een lichte daling van 10 procent op weekbasis, maar het aantal besmettingen halveert daarmee nog maar om de 46 dagen. “Na een lange periode van goed nieuws lijken de coronacijfers momenteel jammer genoeg te stabiliseren. Op weekbasis zien we nog een lichte daling van het aantal besmettingen, maar de cijfers van de voorbije dagen wijzen eerder op een stabilisatie. Deze trend is vooral duidelijk in Vlaanderen en de provincie Luxemburg. In Brussel en de rest van Wallonië dalen de besmettingen momenteel wel nog verder”, aldus viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Meer testen en heropening scholen

De reden daarvoor is momenteel nog onduidelijk, maar vermoedelijk ligt het aan een combinatie van twee belangrijke factoren. “Zo is er de geleidelijke uitbreiding van het aantal testen. Sinds 23 november worden terug mensen zonder symptomen getest en daardoor worden een aantal besmettingen opgepikt die daarvoor onder de radar bleven. Het aantal testen is de voorbije dagen slechts licht toegenomen. De gewijzigde teststrategie verklaart de trend die we momenteel zien dus niet of slechts voor een klein deeltje. We zien wel een stijging van het aantal besmettingen bij kinderen (+46%) en bij tieners (+10%). Dat is heel waarschijnlijk het gevolg van de heropening van de scholen zo’n drie weken terug”, klinkt het.

Nieuwe maatregelen

Aan dit tempo ligt de drempel van 800 gevallen per dag (en dus eventuele versoepelingen) opnieuw een stuk verder weg. Dat kan zelfs februari of maart worden. Biostatisticus Geert Molenberghs panikeert nog niet, maar houdt bij een evolutie in dezelfde richting wel rekening met verstrengde maatregelen. “Reken zeker op januari (wat de drempel betreft om eventueel te versoepelen; red.). Maar hoe langer deze stagnatie aanhoudt, hoe meer dit vooruit schuift in de tijd. Als we blijven hangen, moeten we denken aan nieuwe maatregelen. Zoals het beperken van het internationale verkeer, maar dat is sneller gezegd dan gedaan”, vertelde hij in Het Laatste Nieuws.

Laatste dagen stijging in aantal ziekenhuisopnames

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames lijken te stagneren. Er waren de voorbije week gemiddeld 189 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Op weekbasis is dat nog steeds een daling van 18 procent en aan dit tempo zakken we ergens begin januari onder de drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag. Wanneer we echter naar de ziekenhuisopnames van de voorbij 3 dagen kijken, dan zien we dat deze niet meer dalen en zelfs lichtjes stijgen in vergelijking met de cijfers van het weekend ervoor.