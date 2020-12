SPOT ON. Sam De Nef: “Als jonge gast werd ik al opgewonden bij het zien van een gitaar”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Sam De Nef.

Wie is Sam De Nef?

Sam De Nef is een jonge muzikant uit het Antwerpse. Hij maakt muziek voor verschillende projecten, maar focuste zich de afgelopen jaren vooral op de Bildungsrock van zijn band Danny Blue And The Old Socks. Dit jaar startte hij een soloproject onder zijn eigen naam. Als de goden het toestaan, brengt hij in 2021 een eerste EP uit.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Sam De Nef: “Als jonge gast werd ik al opgewonden bij het zien van een gitaar. Het zou wel nog duren tot een jaar na mijn sweet sixteen dat ik er effectief eentje in handen nam. Drie akkoorden later stond ik al op een podium met een paar vrienden. Na een paar formaties die het helaas niet lang uitgezongen hebben, vormden we Danny Blue And The Old Socks. Daarmee schopten we het tot in de finale van Humo’s Rock Rally en brachten we twee EP’s uit, de laatste – Boys – nét op het moment dat het coronavirus toesloeg. Tijdens dit vreemde jaar ben ik nummers beginnen schrijven op mijn kamer voor een soloproject.”

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

“Eerder dan meegaan in de constante stroom van gehypte content, focus ik me liever op kleine, persoonlijke verhalen, zodat mensen stukjes van zichzelf kunnen herkennen in mijn muziek. Geloofwaardigheid vind ik zeer belangrijk, alsook het niet onnodig forceren van de dingen.”

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

“Leonard Cohen, Nick Drake en Elliot Smith.”

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

“Chicken Skin Music van Ry Cooder!”

Welke eigen song zou je bestempelen als je ‘signature song’?

«Dat is een nummer dat op mijn debuut-EP zal staan. Mystery, mystery! (Vrij naar Frank Zappa).»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

“Optreden op Pitchfork Parijs!”

Deze peeps verdienen een shout-out:

“Denis De Meester, Rint Mennes, Robin Declerck, Pieter-Jan Decrane, Cezar Vetters, Gwenda Schellekens, Erna Eyskens aka de bomma, Brent De Nef, Jovana Mitrovic, Cis De Gendt, Jonas Steurs, Nathalie Wouters, Koen De Meester, Steven Vetters en Sasa Srdic.”

Quentin Soenens

De tweede single van Sam De Nef, ‘Mother’, is vorige week verschenen.