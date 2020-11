SPOT ON. Beau Fils: “Ik droom van het Eurovisiesongfestival”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Beau Fils.

Wie is Beau Fils?

Brusselaar die Franstalige pop bedrijft met een hoek af. Hij houdt van poëzie schrijven en is gepassioneerd door de Belgische koninklijke familie. Soms combineert hij die twee passies. Naar eigen zeggen vormt prins Laurent zijn grootste inspiratiebron. «Ik voel een soort onverklaarbare connectie met hem», dixit Beau Fils.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Beau Fils: «Ik ben begonnen met componeren terwijl ik naar het telewinkelen keek op tv in de namiddag. Bizar genoeg kon ik zo mijn hoofd leegmaken en werd ik er heel ontspannen van. Op die momenten wordt mijn pen geactiveerd. Beau Fils is pas echt geboren toen ik al mijn spaargeld aanboorde om een producer te betalen.»

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

«Ik wil me maximaal onderscheiden door een verfrissende benadering in vorm en inhoud. Een nieuwe sound en origineel ritme, ontsproten uit natuurlijke geluiden. En teksten die op authentieke wijze de levens en gevoelens van mensen in een verstarde maatschappij uitdrukken.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Madonna, Bilal Hassani, Jul, Fatal Bazooka, etc..»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Momenteel ben ik verzot op ‘Baby Shark’ van Pinkfong.»

Welke eigen song zou je bestempelen als je ‘signature song’?

«Van de songs die al uitgebracht zijn, is dat ongetwijfeld ‘Okapi’. Dat is trouwens ook mijn meest beluisterde song.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Eerlijk: ik wil België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in 2025. Ik heb altijd gedroomd van een nieuwe Belgische overwinning.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Ik heb alles te danken aan mijn label ‘Ta Mère’, dat me vanaf het prille begin zijn vertrouwen heeft gegeven. Het is een klein label, maar ze hebben grootse dingen in petto.»

De jongste release van Beau Fils, de single ‘Joie de vivre’, verscheen in september 2020 en is te beluisteren op Spotify.

Quentin Soenens