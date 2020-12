Vanaf 2021 kan je bioscoopfilms ook meteen via streaming thuis bekijken

Warner Bros. gaat komend jaar alle nieuwe films tegelijkertijd in de bioscoop en op zijn eigen streamingdienst aanbieden. De filmstudio lanceert die nieuwe strategie naar aanleiding van de corona-epidemie. Bioscopen dreigen door die aankondiging veel bezoekers te verliezen.

Zeventien films, waaronder ‘Godzilla vs. Kong’, ‘The Suicide Squad’, ‘Dune’ en ‘The Matrix 4’, zullen zo op de dag van hun première al bekeken kunnen worden op HBO Max, de streamingdienst van Warner Bros. Normaal gezien kunnen films pas weken of maanden na de bioscooppremière gestreamd worden.

Coronapandemie

De nieuwe films zullen een maand lang via het streamingkanaal worden aangeboden. Daarna kunnen ze alleen nog maar in de cinema bekeken worden. Volgens WarnerMedia, het bedrijf achter de filmstudio, is de stap noodzakelijk door de coronacrisis. Bioscopen in Amerika bleven door de pandemie dicht en bezoek bleef weg. Warner denkt dat bioscopen in de Verenigde Staten ook in 2021 minder vaak open zullen zijn of slechts met een beperkte capaciteit gaan kunnen werken.

De bioscopen zijn fel gekant tegen het plan omdat ze inkomsten dreigen mis te lopen. Na de aankondiging donderdagavond zijn de bioscoopketens AMC en Cinemark onderuit gegaan op de beurs van New York. Ze leverden 16 en bijna 22% in. Ook het aandeel Kinepolis stond vrijdag rond 10.00 uur op een verlies van 9,5% op de Brusselse beurs, op 35,40 euro.