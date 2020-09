BIZAR. Cinefiel aast op wereldrecord met 120 bioscoopbezoeken aan DEZE film

Een Canadese cinefiel mikt op een Guinness World Record door de nieuwe kaskraker van Christopher Nolan, ‘Tenet’, 120 keer te gaan bekijken op het witte doek.

De 47-jarige Craig Sharpe uit het Canadese Winnipeg begon op 26 augustus jongstleden aan zijn wereldrecordpoging. Afgelopen woensdag was hij aan zijn zeventiende kijkbeurt van ‘Tenet’ toe. Nog 92 keer te gaan dus om het wereldrecord te breken van meeste bioscoopbezoeken aan één film.

Dat record staat vandaag op naam van de Australische Joanne Connor, die 108 keer naar de bioscoop trok om te kijken naar ‘Bohemian Rhapsody’, de verfilmde biografie van de Engelse rockband Queen, die in 2018 uitkwam. Sharpe koos ‘Tenet’ voor zijn recordpoging omdat hij een grote fan is van regisseur Christopher Nolan. “Ik hou van zijn scenario’s en zijn gebruik van visuele effecten. Ook bewonder ik het feit dat hij zoveel waarde hecht aan de bioscoopervaring”, vertelde hij aan Cineplex.

Facebook livestream

Sharpe is ambitieus: hij wil het record verbeteren in 30 dagen. “De regels van Guinness zijn: de wereldrecordpoging geldt zolang de film loopt, en het is enkel geldig bij de eerste release van de film in kwestie”, aldus de man in het lokale dagblad Winnipeg Free Press. “Vanaf het moment dat de film te downloaden of te koop is, loopt de recordpoging af.”

Volgens de regels moet Sharpe ook telkens de hele rit uitzitten – inclusief de aftiteling. Dat is dus de integrale 2 uur en 31 minuten. Hij brengt verslag uit van zijn kijkervaringen op Facebook, waar hij soms ook een livestream opzet tijdens zijn bioscoopuitstapjes.