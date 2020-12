Miley Cyrus halfnaakt op cover van Rolling Stone: “Ik geef kranten tenminste iets om over te schrijven” (foto)

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus (28) pronkt erg gewaagd op de cover van Rolling Stone. Daarin praat ze over haar nieuwe album en over het feit dat er eindelijk vooral gefocust wordt op haar muziek in plaats van op haar lichaam.

Vorige week kwam het zevende studioalbum van Miley Cyrus, Plastic Hearts, uit. Ze kreeg al enorm veel lovende reacties, maar zelf is ze vooral blij dat ze niet meer alleen de Miley is die wil choqueren. “Ik hou van het feit dat het aanvoelt alsof er eindelijk gefocust wordt op de muziek. Vroeger zeiden mensen: ‘Waarom leid je iedereen af door in je blootje met je achterwerk te schudden terwijl je zo’n getalenteerde zangeres bent?’. Ik ben altijd gefascineerd geweest door entertainment, popcultuur en onvergetelijke momenten. Ik denk dat ik het leuk vond om op te vallen, maar ik vond het ook jammer om te bedenken: ‘Heeft iemand mijn liedje eigenlijk gehoord?’.”

Zonder kleren op sloopkogel

“Als je terugkijkt naar ‘Wrecking Ball’, dan denk je niet aan de pijn, het breken van de muur of mijn tranen. Je herinnert je dat ik naakt was, en ik weet niet wiens fout dat is. Ik weet niet of het mijn schuld was of de manier waarop onze hersenen geprogrammeerd zijn om te denken”, vertelt ze in Rolling Stone.

Om haar interview kracht bij te zetten, poseert ze halfnaakt op de cover. Ze deelde die zelf op Instagram. “Ik geef kranten tenminste iets om over te schrijven”, knipoogt ze erbij.