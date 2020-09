Miley Cyrus onthult details over seksleven met ex-man: “Zo slecht in bed”

In haar nieuw nummer ‘Win Some, Lose Some’ lijkt Miley Cyrus de bedprestaties van haar ex-man Liam Hemsworth te bezingen. En het zijn niet bepaald complimenten…

Vorig jaar gingen Miley Cyrus (27) en Liam Hemsworth (30) uit elkaar na een huwelijk van acht maanden en een knipperlichtrelatie van tien jaar. Intussen heeft Liam al bijna een jaar een nieuwe vriendin terwijl Miley momenteel single is.

Geen geduld

De Amerikaanse zangeres verwijst in haar nieuw liedje ‘Win Some, Lose Some’ vermoedelijk naar haar stukgelopen huwelijk met Liam. Ze laat geen spaander heel van hem als het over hun seksleven gaat. “Ik kan de keren niet meer tellen dat ik moest faken. Gelukkig kon ik op dat moment aan andere zaken denken”, klinkt het onder meer.

Eerder trapte ze ook al na als het over hetzelfde onderwerp ging. “Hij was een goeie kerel. Mijn beste vriend ook. Maar de seks… Die was gewoon slecht. Liam heeft geen geduld. Het leek alsof hij zich niet kon beheersen als hij mij naakt zag. Op een bepaalde manier is dat flatterend, maar aan de andere kant lag ik daar maar. Ik had niets aan ons seksleven, en dat was jammer”, lezen we in TV Familie.

Jaloezie

Waarom de popster zo uithaalt naar haar ex-man, is niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen dicht bij Miley zou ze nog steeds teleurgesteld zijn over de scheiding. “En ze is wel degelijk kwaad op Liam, wat ze ook mag beweren. Blijkbaar wilde ze nu dus toch nog een beetje wraak nemen met die denigrerende uitspraken over zijn bedprestaties. Omdat ze weet dat ze hem zo het hardst kan raken”, klinkt het.

Anderen vermoeden dan weer dat ze jaloers zou zijn omdat Liam nu gelukkig is met zijn vriendin, model Gabriella Brooks (24). “Die twee zijn intussen een jaar samen. En als de seks met Liam écht zo slecht zou zijn, was dat meisje het toch al afgebold, niet? Miley heeft haar nijdige kantje laten zien én heeft wellicht overdreven. Om Liam op stang te jagen”, luidt het.