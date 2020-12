GENIAAL. Professor deelt “per ongeluk” antwoorden van examen

Een Amerikaanse studente ontdekte tot haar grote verbazing een document getiteld ‘examen antwoorden’ toen ze door het lesmateriaal scrolde dat hen was opgestuurd door hun professor. Maar al snel werd duidelijk dat niet alles is wat het lijkt…

Er zijn altijd wel studenten die al eens spieken tijdens een examen of spiekbriefjes meenemen. Maar enkele Amerikaanse studenten wisten niet wat ze zagen toen hun professor een map met lesmateriaal had doorgestuurd en er ook een document inzat met de titel ‘examen antwoorden NIET VOOR STUDENTEN’. “Ik vroeg het me echt af: was dit een fout? Dus ik klikte erop…”, schrijft een van de studenten op Reddit.

YouTube

Maar de link gaf helaas niet het gewenste resultaat. In plaats van alle antwoorden op een zilveren plateau voorgeschoteld te krijgen, werd de studente doorgeschakeld naar een YouTube-filmpje, met name de muziekclip van ‘Never Gonna Give You Up’ van Rick Astley. De studente was zowaar ‘gerickrolled’.

Online werd de humor van de professor geprezen: “Ik zou alleen maar leerkracht worden zodat ik ook zo’n prank kan uithalen.”